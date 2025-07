Lecce, Monastero degli Olivetani: cede lavandino, ferito studente

“Trasportato in ospedale con una profonda ferita alla gamba”, riferisce l’Unione degli universitari

Grave incidente nella sede universitaria del Monastero degli Olivetani a Lecce, dove uno studente è rimasto ferito in seguito al cedimento improvviso di un lavandino nei servizi igienici. Il fatto è avvenuto il 30 giugno 2025: il lavandino si è frantumato all’improvviso, provocando una profonda ferita alla gamba della persona coinvolta, poi trasportata d’urgenza in ospedale.

L’episodio, secondo l’UDU Lecce (Unione degli Universitari), è tutt’altro che un semplice incidente. “È la manifestazione concreta di una situazione strutturale grave, dove la manutenzione è trascurata da anni, soprattutto negli edifici storici come questo, celebrati simbolicamente ma dimenticati nel loro utilizzo quotidiano”, scrive il sindacato studentesco in una nota.

L’organizzazione ha denunciato la mancanza di controlli, prevenzione e interventi e chiede risposte immediate da parte dell’Amministrazione dell’Università del Salento e dei responsabili tecnici per edilizia e sicurezza. “Non è accettabile che usare un lavandino diventi un gesto pericoloso”, aggiunge UDU Lecce ricordando che il diritto alla sicurezza non può più essere messo in secondo piano.

Il sindacato richiede l’apertura di un’indagine interna, l’elaborazione di un piano straordinario di verifica degli edifici universitari e interventi urgenti in tutte le sedi dell’ateneo. “Non possiamo più tollerare che l’inerzia metta a rischio la salute e la dignità della comunità studentesca. La sicurezza non è un’opzione. È un diritto”, conclude la nota.

L’episodio ha suscitato preoccupazione anche tra il personale e i docenti, alimentando un dibattito sulla reale tenuta strutturale degli spazi universitari e sull’urgenza di interventi manutentivi sistematici, specie in sedi simboliche come quella degli Olivetani.

