Momenti di paura a San Cataldo, dove il forte vento di tramontana non ha reso agevole la messa in sicurezza del natante, di circa 5 metri, e dei suoi occupanti che sono finiti in mare.

L’incidente è stato subito scorto dalla riva dal personale addetto al salvataggio dei tre lidi della zona: il Lido Mancarella e le spiagge attrezzate dei vigili del fuoco e dell’aeronautica militare. Da subito è partita l’attività congiunta dei bagnini, Matteo Centonze, Aleandro Sicoli e Lorenzo Contaldo (quest’ultimo è anche un soccorritore) e del soccorritore Walter Petraroli giunto con l’idromoto del servizio 118 mare della Asl di Lecce di stanza presso il lido dei vigili del fuoco.

In breve tempo, pur nella difficoltà resa dalla corrente e dalla folate dei venti rivenienti da nord-est, i bagnini, con l’ausilio di un pattino, hanno recuperato e riportato sulla battigia le due donne.

Gli operatori della moto d’acqua invece sono riusciti dapprima a rimettere in posizione la barca, a far risalire il terzo malcapitato a bordo, e a trainarlo verso la riva.