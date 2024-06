Lecce, arrestato presunto molestatore seriale a Lecce: quattro vittime tra cui una minorenne

I Carabinieri della Stazione di Lecce hanno arrestato un 50enne leccese, già noto alle autorità, ritenuto presunto responsabile di violenza sessuale aggravata e continuata. L’arresto è avvenuto in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura della Repubblica locale.

Le indagini sono state avviate a seguito delle denunce di quattro giovani vittime salentine, una delle quali minorenne. Secondo quanto riportato dai Carabinieri, il presunto molestatore avrebbe avvicinato le vittime con varie scuse e le avrebbe costrette a subire palpeggiamenti su diverse parti del corpo. L’uomo sarebbe riuscito a compiere tali azioni con violenza, agendo in modo rapido ed imprevedibile. In uno dei casi, avrebbe seguito la vittima fino a casa sua, nonostante il suo dissenso, cercando di abbracciarla, baciarla e tentando di toglierle la maglia. Fortunatamente, la giovane è riuscita a divincolarsi prima che la situazione peggiorasse. In altri episodi, l’uomo avvicinava le vittime con complimenti per poi palpeggiarle. In un’occasione, avrebbe agito vicino a un istituto scolastico nei confronti di una minorenne.

I Carabinieri hanno risposto prontamente, individuando il presunto responsabile e prevenendo ulteriori situazioni spiacevoli per altre giovani donne. Sono stati fondamentali sia gli esami dei testimoni che gli accertamenti tecnici sui filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle aree coinvolte. Grazie a queste attività, i militari sono riusciti a ricostruire l’identikit dettagliato del presunto molestatore seriale.

L’uomo è stato arrestato presso la sua abitazione e trasferito alla Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal provvedimento di custodia cautelare. Si sottolinea che, in quanto il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari, la persona arrestata è da considerarsi sottoposta a investigazioni e quindi presunta innocente fino a prova contraria.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts