Lecce, mobilità e trasparenza: l’opposizione accusa la Giunta Poli

La gestione della mobilità volontaria da parte della Giunta Poli è finita al centro delle critiche dell’opposizione, che solleva dubbi di legittimità e di equità nella procedura adottata. Secondo i gruppi consiliari del Partito Democratico e CON, l’assenza di un bando pubblico avrebbe impedito a tutti i potenziali candidati di partecipare, compromettendo il principio di trasparenza che deve caratterizzare l’azione della Pubblica Amministrazione.

Una procedura discriminatoria?

L’assenza di pubblicità nella procedura di mobilità solleva interrogativi sul rispetto dell’uguaglianza di trattamento per i cittadini. Secondo l’opposizione, la trasparenza non è solo una questione formale, ma un principio fondamentale che garantisce l’accesso equo alle opportunità. Il rischio, evidenziano i consiglieri, è che si creino corsie preferenziali per alcuni, escludendo altri senza un criterio chiaro e pubblico.

Le accuse all’assessore Scorrano

Nel mirino dell’opposizione anche l’atteggiamento dell’assessore Scorrano, accusato di evitare il confronto nel merito e di distogliere l’attenzione dal cuore del problema. Secondo i consiglieri PD e CON, la sua strategia sarebbe quella di deviare il dibattito, cercando di minare la compattezza della minoranza.

L’impegno della minoranza: vigilanza e proposte operative

I gruppi consiliari ribadiscono la loro determinazione a vigilare sulle azioni della Giunta, garantendo che tutti i cittadini abbiano le stesse opportunità, indipendentemente dall’appartenenza familiare o politica. L’obiettivo, sottolineano, è assicurare che le procedure siano trasparenti e inclusive, evitando favoritismi che minerebbero la fiducia nelle istituzioni.

L’opposizione si dice dunque pronta a continuare il proprio ruolo di controllo, senza rinunciare a proporre soluzioni concrete per migliorare la gestione della mobilità e garantire equità a tutti i cittadini.

