Lecce | Minaccia i medici intervenuti in suo soccorso, arrestato 30enne

Minaccia il personale 118 intervenuto per soccorrerlo a seguito di una caduta dalla bicicletta. In via Birago sono dovuti intervenire i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Lecce che hanno arrestato un 30enne del Mali, particolarmente aggressivo. Dopo aver minacciato il personale sanitario, all’arrivo dei poliziotti si è scagliato contro la vettura di servizio prendendo con calci, pugni e spintoni gli agenti che tentavano di fermarlo. Grazie all’ausilio di altre due pattuglie è stato possibile contenere l’agitazione dello straniero e riportarlo ad uno stato psichico tale da consentire al personale del 118 di somministrare una adeguata terapia. A causa dell’aggressione subita, i due poliziotti feriti dallo straniero, hanno avuto 15 giorni di prognosi ognuno. L’uomo è stato arrestato per i reati di Danneggiamento aggravato, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e condotto presso la Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.