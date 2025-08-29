Lecce-Milan, le pagelle dei giallorossi: in difesa si pasticcia, pochi cross per le punte

Il Lecce stecca il debutto in campionato al Via del Mare e arriva alla sosta con un solo punto in classifica, ossia quello conquistato a Marassi contro il Genoa, ma zero gol realizzati. È uno dei temi delle pagelle dell sfida con il Milan: troppi pocchi palloni giocabili messi a disposizione delle punte.

LECCE-MILAN: LE PAGELLE DEI GIALLOROSSI

FALCONE 6.5

Il solito Falcone: ci mette una pezza quando può. Reattivo su Loftus Cheek prima, Pavlovic poi e Fofanà infine . Incolpevole sui due gol subiti.

DANILO VEIGA 5

L’erroraccio che regala lo 0-2 finale macchia una partita fino a quel momento neanche troppo negativa. Interessante in fase di proposizione, in difficoltà in quella difensiva.

GASPAR 5

Suo il fallo che permette al Milan di calciare la punizione dello 0-1. Bravo nel primo tempo a contenere Gimenez e non solo, ma nella ripresa il giallo lo condiziona e non poco. Sul primo gol Loftus-Cheek lo supera, sullo 0-2 c’è anche una sua sbavatura, oltre all’errore ben più eclatante di Veiga.

GALLO 5.5

Che sia Camarda, Stulic, Krstovic o Cristiano Ronaldo cambia poco: se in aria non piovono cross buoni, difficilmente un attaccante riesce a far gol. Dai piedi di Antonino, di traversoni degni di nota, non se ne sono visti.

COULIBALY 6.5

Probabilmente il migliore tra i giocatori di movimento del Lecce. Prestazione molto vicina a quella sfoggiata a Marassi meno di una settimana fa. L’impressione è che sia lui il vero inamovibile a centrocampo.

RAMADANI 6

Partita di ordinaria amministrazione per il play albanese, gli subentra Helgason al 81’ per un centrocampo più votato all’attacco, ma non basta

(DAL 81′ HELGASON SV)

Entra per alzare il tasso qualitativo del centrocampo, ma non riesce ad incidere. Pochi 10 minuti scarsi, più recupero per poterlo giudicare.

KABA 6

Teoricamente sarebbe il vice-Coulibaly, ma Di Francesco opta per una mediana muscolare e lo schiera a sorpresa dal primo minuto. Passi avanti sotto il punto di vista degli inserimenti, riesce anche a calciare due volte: nella prima spara in curva con il mancino, nella seconda Tomori è bravo ad ostacolarlo. Si intravedono però margini di crescita.

(DAL 63′ BERISHA SV)

La prima al Via del Mare del nuovo 10 non è certo stata memorabile. Ha mezz’ora per provare a fare le differenza, e magari dimostrare a Di Fra che non schierarlo dall’inizio è stato un errore: non lo fa. Impreciso anche su piazzati.

PIEROTTI 6

Tanto sacrificio, come sempre, ma per ogni passo che si fa indietro a sostegno della fase difensiva, se ne dovrebbero fare due in avanti per supportare quella offensiva. Se Banda a Genova ha deluso, lui oggi non ha certo brillato.

(DAL 65′ SOTTIL 5.5)

Ricorda un po’ come Karlsson nella seconda metà dello scorso campionato: è tra gli esterni quello tecnicamente e qualitativamente più valido, ma non riesce a dare nulla in più rispetto al calciatore al quale subentra. Dai cross, ai dribbling: da un calciatore così ci si aspetta molto di più.

CAMARDA 5.5

Chissà quanto ha pensato a questa partita, probabilmente sognava di esserne protagonista, di sicuro aveva i riflettori di entrambe le tifoserie puntati addosso. Dopo un primo tempo di sacrificio, in cui è apparso isolato proprio come al Ferraris, abbandona il terreno di gioco all’intervallo a causa di un trauma cranico.

(DAL 45′ STULIC 5.5)

Rischia di esordire con un assist di tacco al primo pallone toccato, ma Kaba sciupa tutto. Rispetto a Camarda è un attaccante diverso per caratteristiche, ma la frazione giocata somiglia tanto a quella disputata dal baby talento classe 2008. Chiama Maignan alla respinta in corner al proprio tiro in porta da 9 giallorosso, poco più. Pochi istanti prima del raddoppio gestisce male in area il pallone che da lì a breve chiuderà i giochi in favore del Milan.

TETE MORENTE 6

In crescita rispetto a una settimana prima, ma ancora non basta. Suo il pallone che manda in porta Stulic dopo un uno-due con Veiga. Sì interscambia bene con il portoghese, ma i cross utili alla causa non arrivano neanche da parte sua.

(DAL 81′ N’DRI SV)

Troppo poco tempo in campo, per poterlo giudicare. Entra sullo 0-1, ma non riesce ad incidere.

