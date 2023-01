Lecce-Milan: In vendita gli ultimi 2.000 biglietti

Per la gara di campionato Lecce-Milan, in programma sabato 14 gennaio 2023, il Via del Mare risulta esaurito in ogni ordine di posto. Attraverso una nota, il club giallorosso fa sapere che “al fine di venire incontro alle numerose richieste pervenute saranno messi in vendita, fino alla capienza massima autorizzata, tutti i posti solitamente inutilizzati (circa 2.000 posti a ridotta visibilità)”.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 18.30 di mercoledì 11 gennaio sul circuito Vivaticket (online e punti vendita abilitati). Il Lecce raccomanda “di utilizzare esclusivamente il circuito di ticketing ufficiale dell’U.S. evitando di ricorrere ad altre piattaforme on-line (secondary ticketing) e/o ad altri circuiti di vendita non autorizzati”.

I minori fino a 6 anni compiuti avranno accesso gratuito, dal compimento del 7° anno di età è obbligatorio il biglietto. Per esigenze di sicurezza, ai varchi di accesso dello stadio potrà essere richiesta l’esibizione da parte del genitore o accompagnatore di un valido documento attestante l’età del minore.

