Lecce-Milan 2-3: Pulisic ribalta i giallorossi che si illudono troppo presto

Vera e propria beffa per il Lecce che per ben 60 minuti tiene testa ad un Milan praticamente già all’inferno. L’episodio del 2-1, caratterizzato dalla sfortunata autorete di Gallo rimette in partita la squadra di Conceicao che con la doppietta di Pulisic, prima su rigore, poi su una bella azione di Leao, trova il definitivo 3-2, ribaltando completamente la sfida. Eppure, il Lecce, aveva trovato il raddoppio con Krstovic, autore di un’ottima doppietta che aveva illuso il pubblico del Via del Mare una volta visto il doppio vantaggio. Per la squadra di Giampaolo è la terza sconfitta consecutiva e rischia di essere risucchiato al terzultimo posto dopo questo weekend.

Rivivi il match

Cronaca secondo tempo

49′ – Finisce qui al Via del Mare! Il Lecce si butta via nella seconda metà della ripresa: è 3-2 per il Milan.

48′ – Ottima gestione del Milan in questa fase. Dopo il 3-2, il Lecce non è riuscito praticamente a creare chance per provare il pari.

46′ – Ammonito Krstovic in casa rossonera.

45′ – Ci saranno 4 minuti di recupero.

42′ – Giallo per Rebic in casa rossonera.

41′ – Cross di Gallo per Krstovic: incornata non perfetta che termina alta.

39′ – Prova a reagire il Lecce in questo finale: Giampaolo ha completamente ridisegnato l’attacco della sua squadra.

37′ – Doppia sostituzione Lecce: escono Coulibaly e Morente, entrano Rebic e Banda.

35′ – Gol del Milan! Pulisic ribalta il match al Via del Mare! Ancora una volta è Leao che mette al centro un gran pallone per Pulisic, tutto solo in piena area, che non può far altro che stampare alle spalle di Falcone per il 3-2 dei rossoneri.

34′ – Milan pericoloso! Prima con il neo entrato Sottil che chiama Falcone al corner. Poi ci prova Leao: ancora una volta Falcone dice di no.

30′ – Ultimi 15 minuti al Via del Mare! Milan che adesso vuole provare il tutto per tutto per vincerla. Lecce che deve assolutamente evitare la clamorosa beffa.

29′ – Doppia sostituzione Milan: escono Walker e Musah, entrano Fofana e Sottil.

28′ – Doppia sostituzione Lecce: escono Helgason e Pierotti, entrano Ramadai e Veiga.

27′ – Gol del Milan! Pulisic non sbaglia dagli undici metri: nulla può Falcone. Incredibile al Via del Mare: in 5 minuti è 2-2.

26′ – Rigore per il Milan! Baschirotto falcia Pulisic in piena area: nessun dubbio per Doveri che indica il dischetto.

23′ – Gol del Milan! Si riapre il match al Via del Mare ma sfortunato il Lecce nell’occasione! Abraham si appoggia su Leao: palla al centro per Joao Felix che apre il piattone ma c’è il tocco decisivo di Gallo che beffa Falcone per l’1-2.

20 – Lecce che si affida a tenere palla e a limitare le offensive del Milan. Nei rossoneri, finora, gli ingressi di Leao prima e Joao Felix poi non hanno sortito gli effetti sperati.

16′ – Doppia sostituzione Milan: escono Bondo e Gimenez, entrano Joao Felix e Abraham.

15′ – Partita che non poteva mettersi sui binari migliori per il Lecce. Momento importante del match con la squadra giallorossa che aveva decisamente impattato meglio questo secondo tempo.

13′ – Gol del Lecce! Krstovic trova la doppietta e porta i suoi sul 2-0! Azione favolosa della squadra giallorossa: ottimo cross di Morente per Krstovic che in piena area trova la perfetta girata in rete. Via del Mare che esplode: Lecce avanti di due reti.

10′ – Sostituzione Lecce: esce Berisha, entra Pierret.

8′ – Thiaw! E’ lui a provare l’incornata: palla che termina alta.

7′ – Palo del Milan! Batti e ribatti in area: Gimenez riesce a trovare l’impatto con la sfera ma c’è il no del palo. Il Lecce si salva in corner.

4′ – Mezzo pasticcio del Milan. Prima Walker, poi Gabbia pasticciano: per poco non ne approfitta il Lecce con Pierotti ma il terzino poi riesce a recuperare.

1′ – Ci prova subito Leao con il primo affondo: palla che termina sul fondo.

0′ – Si riprende al Via del Mare: è cominciata la ripresa. Un cambio nel Milan: esce Jimenez, entra Leao.

Cronaca primo tempo

50′ – Finisce qui il primo tempo! Decide la rete di Krstovic dopo 6 minuti che permette al Lecce di andare negli spogliatoi in vantaggio.

49′ – E alla fine i minuti di recupero diventano 5 viste le varie interruzioni.

48′ – Ammonito Conceicao, tecnico del Milan, per proteste dalla panchina.

46′ – Helgason! Si rivede il Lecce. Ancora palla persa dal Milan con Pierotti che serve il numero 14 che non calcia proprio benissimo: Sportiello blocca a terra.

45′ – Ci saranno 4 minuti di recupero.

43′ – Ottimo recupero di Krstovic nella propria trequarti. Milan che si era fatto pericoloso, ma l’attaccante guadagna palla, subisce fallo e fa rifiatare i suoi.

42′ – Arriva il primo giallo del match: è per Berisha.

41′ – Grandissima chance per il Milan! Ancora Falcone a salvare i suoi! Altro pallone per l’attaccante rossonero che prova a sorprendere il portiere giallorosso che risponde con un altro grande intervento.

40′ – Gimenez! Altra chance per il Milan! Cross in area per il numero 7 che prova ad incornarla davanti a Falcone che dice di no.

38′ – Gran recupero di Pierotti! Ancora Theo Hernandez sulla sinistra che entra in area ma viene chiuso dal numero 50 che evita ai suoi grattacapi maggiori.

34′ – Continua a provarci il Milan. Qualche piccolo spunto ma la difesa giallorossa sta tenendo molto bene le misure agli attaccanti rossoneri.

32′ – Pulisic! Iniziativa di Reijnders che pesca proprio il numero 11 che prova il diagonale: Falcone si oppone.

32′ – Ed eccolo il rientro in campo di Krstovic.

31′ – Problemi per Krstovic che proprio nell’ultima occasione deve aver messo male il piede. Il numero 9 viene assistito dai sanitari giallorossi ma è pronto a tornare in campo.

30′ – Altra ripartenza del Lecce! In questa occasione, forse un po’ troppo egoista Krstovic che ancora una volta ci prova da fuori: sfera ribattuta.

28′ – Lecce che sta interpretando molto bene questa fase del match. La squadra di Giampaolo riesce ad interpretare quando offendere e quando chiudersi.

25′ – Prova a rispondere il Milan. Tanto possesso palla da parte dei rossoneri: Lecce che si difende con ordine e senza rischiare particolarmente in questa fase.

23′ – Ancora Lecce! I giallorossi provano ad approfittare del momento: ci prova ancora Pierotti ma palla deviata in corner.

22′ – Altra grande chance per i giallorossi! Altro errore del Milan con Pierotti che si trova sui suoi piedi un rigore in movimento: ma il numero 50 calcia malissimo.

21′ – Grandissima occasione per il Lecce! Palo colpito da Krstovic! Combinazione tra Helgason e l’attaccante che vince un rimpallo e da posizione defilata ci prova: no del palo.

18′ – Fuorigioco anche per il Lecce! Buona chance sui piedi di Helgason per i giallorossi.

17′ – E’ fuorigioco anche questo! Dopo quello di Gimenez, annullato anche quello di Gabbia: prima l’1-0, poi l’1-1. Milan non fortunato in questo avvio di partita. Ma al Via del Mare si resta 1-0 per il Lecce.

16′ – Anche qui controllo del Var in corso: sospetta posizione di fuorigioco di Gabbia.

15′ – Gol del Milan! I rossoneri trovano il pareggio! Punizione di Theo Hernandez che pesca Gabbia in piena area che con il piattone stampa in rete: è 1-1 al Via del Mare.

13′ – Ci prova Bondo da fuori: parata facile per Falcone.

12′ – Gimenez! Milan pericoloso! Altro gran pallone di Theo Hernandez per il numero 7: palla di poco alta.

10′ – Primi 10 minuti in cui è successo di tutto al Via del Mare: prima la rete annullata a Gimenez per fuorigioco, poi il vantaggio del Lecce con la fucilata da fuori di Krstovic.

8′ – Musah! Arriva la risposta del Milan! Gran botta del numero 80 rossonero: Falcone dice di no con i guantoni.

6′ – Gol del Lecce! I giallorossi passano in vantaggio! Tutto nasce dal calcio d’angolo in favore del Milan: errore sulla trequarti dei rossoneri e ripartenza due contro tre con Helgason che apre per Krstovic che fa tutto da solo e trova una gran bella conclusione da fuori: Sportiello on può farci nulla. Si sblocca il risultato al Via del Mare: è 1-0 Lecce.

5′ – Buon pallone di Jimenez al centro: Guilbert riesce ad anticipare Pulisic in corner.

3′ – Lecce che prova subito a rispondere: ci prova Morente ma la sua conclusione viene murata dalla difesa rossonera.

2′ – Ma non è gol! Tutto annullato! Il Var richiama Doveri per segnalare la posizione di Gimenez in fuorigioco. Pericolo scampato per il Lecce: si resta 0-0.

1′ – Gol del Milan! Si sblocca subito il match del Via del Mare! Alla prima chance utile, i rossoneri la sbloccano: Reijnders lancia Theo Hernandez che serve Gimenez che trafigge Sportiello.

0′ – Partiti! E’ cominciata Lecce-Milan al Via del Mare.

Il tabellino

Lecce-Milan 2-3

Reti: al 6′ pt Krstovic (L), al 13′ st Krstovic (L), al 23′ st autorete Gallo (M), al 28′ st Pulisic (M) su rigore, al 36′ st Pulisic (M).

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert; Baschirotto, Jean, Gallo, Berisha (dal 10′ st Pierret), Coulibaly (dal 37′ st Rebic), Helgason (dal 28′ st Veiga), Pierotti (dal 28′ st Ramadani), Krstovic, Morente (dal 37′ st Banda). A disposizione: Fruchtl, Samooja, Gaspar, Rafia, Konan, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. Allenatore: Giampaolo.

Milan (4-2-3-1): Sportiello, Walker (dal 29′ st Fofana), Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez, Musah (dal 29′ st Sottil), Bondo (dal 16′ st Joao Felix), Pulisic, Reijnders, Jimenez (dal 1′ st Leao), Gimenez (dal 16′ st Abraham). A disposizione: Nava, Torriani, Tomori, Florenzi, Bartesaghi, Terracciano, Chukwueze, Jovic. Allenatore: Conceiçao.

Arbitro: Doveri.

Assistenti: Di Gioia e Di Monte.

Quarto Ufficiale: Massimi

Var e A-Var: Chiffi e Marini.

Note: Serata tranquilla su Lecce. Terreno di gioco in discrete condizioni. Ammoniti: Berisha e Krstovic (L) e Gimenez (M). Angoli: 2-4. Recupero: 5′ pt e 4′ st. Spettatori: 25.753 totali di cui 21.726 abbonati.

Le formazioni ufficiali

Qui Lecce – Tutto confermato in casa giallorossa: Giampaolo affronta il suo ex Milan confermando il 4-3-3 con una novità. In mezzo al campo c’è Berisha che va a rimpiazzare Pierret. Pacchetto completato da Coulibaly ed Helgason. In avanti, torna Pierotti al primo minuto con Kstovic e Morente. Difesa che vedrà Falcone tra i pali con la coppia Baschirotto-Jean, mentre Guilbert e Gallo completano il pacchetto.

Qui Milan – Confermate tutte le indiscrezioni della vigilia: Conceicao lascia fuori Fofana, Joao Felix e Leao. Invece, in avanti ancora confermato Gimenez rispetto ad Abraham che partirà dalla panchina. Sembra esserci anche un cambio di modulo con il passaggio al 4-3-3 che vede l’esordio di Bondo a centrocampo con Musah e Reijnders. In avanti, a completare il pacchetto ci sono Pulisic e Jimenez. In difesa, Gabbia al centro con Thiaw, mentre Theo Hernandez e Walker completano il pacchetto con Sportiello tra i pali.

Così in campo

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert; Baschirotto, Jean, Gallo, Berisha, Coulibaly, Helgason, Pierotti, Krstovic, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Gaspar, Rafia, Konan, Danilo Veiga, Ramadani, Banda, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Pierret, Kaba, Sala. Allenatore: Giampaolo.

Milan (4-3-3): Sportiello, Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez, Musah, Bondo, Reijnders, Jimenez, Gimenez, Pulisic. A disposizione: Nava, Torriani, Tomori, Florenzi, Bartesaghi, Terracciano, Fofana, Sottil, Joao Felix, Chukwueze, Leao, Abraham, Jovic. Allenatore: Conceiçao.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio Via del Mare di Lecce e benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Milan, match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A che seguiremo minuto per minuto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author