Lecce-Milan 2-3, la storia di una rimonta decisa dai cambi (di entrambi gli allenatori)

I pareggi maturati rispettivamente contro Torino e Como, hanno permesso a Parma e Venezia di accorciare sul Lecce, anche se di poco. Monza ed Empoli hanno invece perso contro Inter e Roma, così come anche il Verona è stato battuto dal Bologna. Un punticino è stato invece raccolto dal Cagliari contro il Genoa. È dunque leggermente cambiata la classifica nei piani bassi del campionato di Serie A, con il Lecce che dopo la rimonta subita dal Milan conserva ancora le tre lunghezze di distanza dalla zona retrocessione.

Un ko, quello maturato al Via del Mare contro il Diavolo, che si è dimostrato pesante perlopiù a livello mentale. Sia chiaro: nonostante la crisi legata all’ultimo periodo dei rossoneri, probabilmente nessuno pretendeva alla vigilia di vincere ad ogni costo contro una formazione di quel calibro. Però, portarsi sopra di due reti, colpendo nell’orgoglio un Milan a cui erano già stati annullati due gol, ti mette nelle condizioni di tornare a casa non a mani vuote. In tredici minuti si è invece ribaltata la situazione, ed a fare la differenza sono stati i cambi: spaventosamente positivi e d’impatto quelli degli ospiti (come da pronostico) incomprensibilmente remissivi invece quelli dei giallorossi. Leao, Joao Felix ed Abraham hanno dato nuova linfa al 4231 di Conceicao, rendendolo un assetto a trazione super anteriore. Tant’è che si è passati dal 2-0 al 2-2 in una manciata di minuti, con un paio di sbavature individuali della retroguardia salentina: dall’autogol di Gallo, su un tiro che sarebbe probabilmente terminato fuori, al fallo da rigore di Baschirotto.

Giampaolo, privandosi prima di Berisha, poi di Helgason e Pierotti, ha ulteriormente abbassato il baricentro del suo Lecce. Pierret, Ramadani e Veiga, per caratteristiche, non sono offensivi tanto quanto i calciatori che hanno lasciato loro il proprio posto in campo. La rimonta targata Pulisic non si è infatti lasciata attendere, ed il disperato doppio innesto di Banda e Rebic non ha infine cambiato le sorti del match. Strano, tra l’altro, che sia stato preferito Banda (che non giocava da ottobre) ai vari Karlsson e N’Dri.

Ad ogni modo: non è contro il Milan che il Lecce deve costruirsi il proprio ponte salvezza, ma le scorie del rammarico generale resteranno appese ancora per un po’, ripensando a ciò che sarebbe potuto accadere con un risultato favorevole. In termini realizzativi la squadra si è sbloccata, trovando il gol al Via del Mare per la prima volta in questo 2025 ed interrompendo un digiuno lungo 77 giorni. Gli ultimi risultati parlano però di tre sconfitte di fila, e venerdì contro il Genoa urge cercare una scossa.

