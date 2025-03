Lecce-Milan 2-3, Conceicao: “Gran carattere della squadra”

“Abbiamo preparato bene la partita, i giocatori hanno fatto quello che ho chiesto. Nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni, segnato due gol poi annullati, ma siamo comunque andati sotto. Dopo l’intervallo non siamo rientrati con lo stesso ritmo e loro hanno trovato il raddoppio. A quel punto sembrava difficile ribaltarla, ma la squadra ha dimostrato carattere e alla fine è andata bene”, ha dichiarato Sergio Conceicao, del Milan, soddisfatto della reazione della sua squadra.

L’atteggiamento giusto va mostrato sempre

L’allenatore portoghese ha elogiato la mentalità dimostrata dai suoi, sottolineando però come questa intensità debba diventare una costante: “A volte non è solo una questione di atteggiamento, anche gli avversari hanno qualità. Oggi siamo stati più aggressivi e organizzati grazie al lavoro fatto in settimana. Dobbiamo abituarci a giocare sempre con questa mentalità”.

L’uscita dalla Champions League, secondo il tecnico, potrebbe offrire più tempo per lavorare sui dettagli: “Non sono felice per l’eliminazione, ma ora possiamo approfittare di queste settimane per migliorare alcuni aspetti e consolidare il nostro gioco”.

Il ruolo ideale di Pulisic

Parlando dei singoli, Conceicao ha spiegato l’importanza tattica di Christian Pulisic, autore di un’ottima prestazione: “Si trova bene nei corridoi centrali partendo dalla fascia, può giocare dietro la punta o come esterno con libertà di accentrarsi. Oggi volevo lui e Musah tra le linee, mentre Reijnders e Bondo attiravano i loro centrocampisti per creare spazi. Ha grande qualità tecnica ed è molto intelligente tatticamente”.

Ora una settimana per lavorare

Con il Milan fuori dalle coppe europee, la squadra avrà più tempo per preparare i prossimi impegni: “Vediamo”, ha scherzato Conceiçao, lasciando intendere che il lavoro non si fermerà.

