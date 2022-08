Marin Pongracic è un calciatore del Lecce. Croato con cittadinanza tedesca, classe 1997, il difensore centrale approda in Puglia dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto. Vanta 6 presenze in Champions League, 10 in Europa League e 5 con la nazionale maggiore della Croazia. Cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco, ha indossato anche le maglie di Monaco 1860, Salisburgo e Borussia Dortmund.