Lecce, mercato chiuso dopo tanti movimenti: il punto sulla sessione invernale

È stata una sessione invernale di calciomercato se non altro viva quella che ha visto il Lecce come grande protagonista, sia in entrata che in uscita. Quello di Sala sembra destinato ad essere l’ultimo colpo di Pantaleo Corvino, ma facciamo ordine. Le linee guida di quella famosa conferenza sono state rispettate pienamente. Dovevano arrivare un difensore centrale, un terzino destro ed un laterale offensivo. Ecco Tiago Gabriel, Danilo Veiga e Jasper Karlsson. La cessione di Dorgu, non preventivata, ma inevitabile, ha messo il Lecce nelle condizioni di sostituire il nuovo laterale del Manchester United in ben due caselle di campo. Ragion per cui sono stati ingaggiati il terzino sinistro Marco Sala e l’esterno offensivo destro Konan N’Dri. A parte Dorgu, cui plsuvalenza resterà scolpita nella storia del Lecce, hanno lasciato il Salento anche Oudin (nuovo calciatore della Sampdoria) ed i giovani Hasa, Daka e McJannet: il primo a titolo definitivo al Napoli, gli altri due in prestito in Serie C, rispettivamente a Trapani e Cerignola. Porte girevoli anche per Borbei e Salomaa. Corvino con un’unica mossa, ha oltre regalato sia a mister Scurto che a Giampaolo un gioiellino classe 2006: Elijah Scott, jolly difensivo di cui si parla un gran bene. La lista over verrà completata con il rientro di Banda, ed la sessione invernale di calciomercato del Lecce si chiuderà con l’ufficialità di Sala. Nelle ultime ore di mercato non arriverà dunque nessun altro: la pista Barisic si è arenata, mentre a centrocampo si attenderà il rientro degli infortunati Berisha e Rafia.

ACQUISTI PRIMA SQUADRA

DIFENSORI CENTRALI

1- Tiago Gabriel (2004): definitivo

2- Scott Elijah (2006): definitivo

TERZINI

1- Veiga Danilo (2002): definitivo

2- Sala Marco (1999): temporaneo con opzione

ESTERNI OFFENSIVI

1- Karlsson Jesper (1998): temporaneo

2- N’Dri Konan (2000): definitivo

CESSIONI PRIMA SQUADRA

PORTIERI

1- Borbei Alexandru: temporaneo con opzione

TERZINI

1- Pelmard Andy: risoluzione prestito

CENTROCAMPISTI

1- Oudin Remi: temporaneo con diritto di opzione

2- McJannet Ed: temporaneo

ESTERNI OFFENSIVI

1- Hasa Luis: definitivo

2- Daka Dario: definitivo

3- Dorgu Patrick: definitivo

4- Salomaa Henri: temporaneo

Questa la nuova rosa dell’U.S. Lecce tenendo conto dell’obbligo dei 17 calciatori in lista Over 22

PORTIERI

Falcone (1995) Fruchtl (2000) Penev (2008) Rafaila (2005) Samooja (2003)

DIFENSORI CENTRALI

Baschirotto (1996) Esposito (2005) Gaspar (1997) Jean (2000) Scott (2006) Tiago Gabriel (2004)

TERZINI

Addo (2005) Gallo (2000) Guilbert (1994) Sala (1999) Veiga (2002)

CENTROCAMPISTI

Berisha (2003) Coulibaly (1996) Gonzalez (2002) Helgason (2000) Kaba (2001) Marchwinski (2002) Pierret (2000) Rafia (1999) Ramadani (1996)

ESTERNI OFFENSIVI

Banda (2001) Karlsson (1998) Morente (1996) N’Dri (2000) Pierotti (2001)

ATTACCANTI

Burnete (2004) Krstovic (2000) Persson (2003) Rebic (1993)

