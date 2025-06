Lecce, maxi operazione interforze: movida nel mirino

Sanzionati quattro locali, sospeso un bar e sequestrato hashish nel centro storico

Nella serata di sabato 31 maggio, effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico di Lecce, nell’ambito delle strategie condivise dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’operazione, disposta da Giampietro Lionetti, questore di Lecce, ha visto impegnati in sinergia Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

L’attività ad “alto impatto” si è concentrata nelle zone maggiormente frequentate della movida leccese, tra cui Piazzetta Santa Chiara, Piazzetta Alleanza, il Convitto Palmieri e l’area circostante la stazione ferroviaria. I controlli, effettuati con pattuglie in auto e a piedi, hanno interessato sia l’identificazione di avventori e passanti, sia la prevenzione di reati predatori e le verifiche amministrative presso gli esercizi commerciali.

Nel corso dell’attività sono stati controllati 12 pubblici esercizi, di cui 4 sanzionati per diverse irregolarità amministrative. In particolare, il titolare di un locale in via Maremonti è stato denunciato per il mancato adeguamento del documento di valutazione dei rischi. In via Cairoli, per un altro esercizio è stata disposta la sospensione dell’attività per l’omessa esibizione dello stesso documento. In entrambi i casi, il personale del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) dei Carabinieri ha elevato sanzioni per un totale di 5.695 euro di ammenda e 2.500 euro di ulteriori sanzioni amministrative.

Altri due bar, situati in via Paladini e via XXV Luglio, sono stati sanzionati ai sensi dell’articolo 20 del Codice della Strada per occupazione abusiva di suolo pubblico, in quanto i tavolini esterni erano collocati oltre i limiti autorizzati.

Complessivamente, nel corso della serata sono state controllate 195 persone e 9 autovetture. Grazie anche all’impiego dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, nei pressi di un’attività commerciale di via Ascanio Grandi, sono stati sequestrati 19,35 grammi di hashish, rinvenuti a carico di ignoti.

L’attività di controllo straordinario proseguirà anche nelle prossime settimane nell’ambito delle iniziative finalizzate al presidio delle aree urbane più sensibili.

