Lecce, maxi operazione contro abusivismo e contraffazione

472 sanzioni e oltre 1800 mq di spiagge liberate
La Prefettura di Lecce ha reso noti i risultati dell’operazione interforze di contrasto all’abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti, condotta tra il 5 luglio e il 20 agosto 2025 nelle principali località turistiche della provincia. L’iniziativa, varata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha visto impegnate Forze di Polizia, Guardia Costiera, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Locali, con interventi ad “alto impatto” mirati soprattutto alle aree costiere.
Otranto, Porto Cesareo e Gallipoli tra le zone più colpite
Gli interventi hanno interessato in particolare i comuni di Otranto, Porto Cesareo, Gallipoli, Nardò, Salve e Lecce, con un fitto calendario di controlli.
- Otranto: sequestrati 30 lettini, 9 ombrelloni e 6 paletti a un soggetto pregiudicato per occupazione abusiva di demanio marittimo. Contestate violazioni ambientali a un agriturismo (sanzioni per 8mila euro) e sequestrati 288 kg di prodotti ittici non tracciati per un valore di 4.500 euro.
- Porto Cesareo: scoperte gravi irregolarità sulla sicurezza dei consumatori, con il sequestro di oltre 700 articoli non conformi e sanzioni per 2.050 euro. Inoltre, tre maxi sequestri hanno portato al ritiro di oltre 22mila prodotti contraffatti, per un valore di circa 42mila euro.
- Gallipoli: sette sanzioni per commercio abusivo su area demaniale (per complessivi 36.148 euro), con il sequestro di merce dal valore stimato tra 2.500 e 3.000 euro.
Nardò e Salve: controlli anche su esercizi pubblici e abusi edilizi
- A Nardò e nelle marine, gli ispettori hanno chiuso un esercizio pubblico per mancanza di licenza, contestando 10 infrazioni e sanzioni per oltre 5mila euro. Sono stati inoltre sequestrati prodotti contraffatti e articoli non sicuri per un valore complessivo di 2.048 euro.
- A Salve, deferiti all’Autorità Giudiziaria i responsabili di occupazione abusiva di suolo demaniale, con il sequestro di 50 tra ombrelloni e lettini.
Numeri complessivi dell’operazione
Il bilancio finale delle attività parla di un’azione imponente:
- Prefettura di Lecce: oltre 55mila articoli sequestrati (scarpe, abbigliamento e accessori), 34 bancarelle e 57 ombrelloni rimossi.
- Guardia di Finanza: 37 interventi per contraffazione con sequestro di 9.925 articoli (quasi il triplo rispetto al 2024), 12 interventi sulla sicurezza dei prodotti con sequestro di 86mila articoli.
- Capitaneria di Porto di Gallipoli: 5.793 controlli mare/terra, 472 sanzioni amministrative e 42 notizie di reato. Liberati 1.800 mq di spiagge e 1.354 mq di specchi acquei.
Tutela della pesca e sicurezza in mare
Sul fronte della filiera ittica sono stati sequestrati 430 kg di prodotti privi di etichettatura o tracciabilità, con 12 sanzioni amministrative per un totale di 16.500 euro.
Sul mare, le motovedette della Guardia Costiera hanno effettuato 305 uscite operative, coordinando 24 interventi di ricerca e soccorso (SAR).
La Prefettura sottolinea che l’operazione ha avuto un duplice obiettivo: da un lato garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti, dall’altro restituire legalità e decoro alle aree costiere, troppo spesso preda di abusivismo e attività illegali che danneggiano economia, ambiente e immagine del territorio salentino.
