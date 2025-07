Lecce, Matias Perez atteso in città per visite e firma

Dopo Kouassi e Camarda, il Lecce è pronto ad accogliere in Salento il terzo rinforzo della sessione estiva di calciomercato. Si tratta di Matias Perez, difensore cileno, classe 2005, di proprietà del Curicò Unido, club militante nella Serie B cilena. Un affare da 800 mila euro, più una percentuale sulla futura rivendita: Pantaleo Corvino avrebbe individuato nel vent’enne sudamericano un profilo su cui puntare in chiave futura e non solo. Non un caso che l’accordo sia stato raggiunto su base quadriennale, o addirittura quinquennale (lo si scoprirà solo al momento della firma, dopo le visite mediche fissate per venerdì 18 luglio).

Perez, già nel giro della nazionale Under 20, disputerà tra fine settembre ed inizio ottobre i mondiali di categoria, ed è considerato un vero e proprio jolly difensivo. Terzino destro atipico per struttura, che vanta oltre 190 cm di altezza, e che all’occorrenza può anche essere impiegato come centrale o laterale sul versante opposto. Atteso in città venerdì, conoscerà i propri nuovi compagni di squadra negli ultimi giorni di lavoro all’Acaya, prima di partire nella giornata di lunedì per il ritiro di Bressanone.

Ad Eusebio Di Francesco l’onere di sfruttarne, gestirne e scovarne al meglio il talento individuato, in stato primordiale, da Pantaleo Corvino, che intanto prosegue il proprio lavoro di scouting. Ciò che è certo, per quanto concerne il mercato dei “big”, è che i movimenti in entrata del Lecce sono vincolati da quelli in uscita, e con il passare del tempo sfumano le piste. Mihaila e Cacace si sono allontanati sempre più dopo i primi sondaggi avanzati dai giallorossi: l’attaccante del Parma firmerà per il Riezspor in Turchia per due milioni di euro, mentre il difensore dell’Empoli ripartirà dal Wrexham, in seconda divisione inglese.

