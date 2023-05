Paolo Perrone, ex sindaco di Lecce, è stato nominato presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. “Congratulazioni e buon lavoro a Paolo per il prestigioso incarico. Un leccese in un ruolo così importante è motivo di orgoglio e dà lustro a tutto il territorio”.

E’ quanto dichiara in una nota il senatore leccese della Lega Roberto Marti, coordinatore regionale del partito.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

