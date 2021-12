Resta alta la tensione, all’interno della maggioranza sul caso assunzioni della Lupiae servizi e adesso si allarga anche all’altra compartecipata quella dell’Alba Service, con accuse e repliche al veleno tra i partiti. Il rischio concreto è quello di creare dei problemi all’interno della maggioranza di palazzo Carafa. Ad inserirsi nella polemica è il coordinatore di Puglia Popolare Luigi Mazzei che punta il dito sulle nomine nelle compartecipate del Comune di Lecce e nell’occhio del ciclone ci termina Fabrizio Marra, che secondo il segretario provinciale, non viene messo alla gogna per via del suo passato all’interno della dirigenza del PD. L’amministratore unico di Alba Service risponde a quelle che sono le accuse che gli vengono lanciate.