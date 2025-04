Lecce, malumori a Palazzo: Poli Bortone propone stretta sulle commissioni, Monticelli Cuggiò frena:” Presidenti liberi”

Tensione crescente all’interno di palazzo Carafa, dove la proposta di Adriana Poli Bortone di limitare l’attività delle commissioni consiliari ha scatenato la polemica. L’idea del sindaco è quella di razionalizzare temi e modalità di convocazione delle commissioni, sostenendo la necessità di attenersi ai temi del consiglio.

Tuttavia, a bloccare ogni possibile stretta è stato il presidente del Consiglio comunale, Bernardo Monticelli Cuggiò, che si è espresso in modo netto e perentorio: “Non cambierà nulla. I presidenti delle commissioni sono liberi di convocarle secondo quanto previsto dal regolamento”.

Una presa di posizione che suona come un altolà alle intenzioni di Poli Bortone e che rimette al centro il ruolo delle commissioni come strumenti fondamentali per l’approfondimento, il confronto politico e la trasparenza amministrativa.

Maria Teresa Carrozzo