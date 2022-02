Lecce, maltrattamenti su compagna e figliastra: arrestato 43enne

Un uomo di 43 anni, originario di San Pietro Vernotico, da tempo residente nel leccese, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della compagna e della figliastra, all’epoca dei fatti 13enne. Diverse gli episodi contestati all’uomo che in passato ha scontato una condanna per uxoricidio in Germania. I fatti si sarebbero consumati tra il 2020 e il 2021. A dar coraggio alla donna a denunciare tutto è stata un’educatrice a domicilio assegnata alla ragazzina per il suo rendimento scolastico.