Sarà una giornata all’insegna del maltempo in Salento, così come la serata di ieri. I vigili del fuoco e la protezione civile continuano il loro incessante lavoro per la sicurezza dei cittadini.

Alle ore 07.00 una squadra dei caschi rossi di Lecce è intervenuta nel Comune di Surbo – Giorgilorio in via dell’Aquilone per un albero caduto su di un’autovettura Lancia Y la quale, al momento dell’evento, non aveva nessuno a bordo. I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione del tronco liberando l’automobile.

Si raccomanda prudenza, sarà allerta arancione per tutta la giornata.

