Accoltellamento a Lecce in Via Toma, un uomo di 23 anni è stato ferito in strada, sarebbe stata una donna di 55 anni ad estrarre il coltello, le condizioni del ventitrenne non sono gravi. Sul posto 118 e Polizia.

Alla base del ferimento ci sarebbe stata una lite tra condomini, probabilmente per un parcheggio. La vittima è stata soccorsa e trasportata al Vito Fazzi, la prognosi è di 15 giorni.