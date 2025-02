Lecce, liceo Palmieri e Camera Civile Salentina: firmato accordo

Il Liceo Classico e Musicale “Giuseppe Palmieri” di Lecce ha siglato una convenzione con la Camera Civile Salentina per offrire agli studenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

L’accordo, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Pantaleo Raffaele Lattante e dal Presidente Avv. Salvatore Donadei, prevede l’inserimento degli studenti in un ambiente lavorativo senza configurare un rapporto di lavoro. Il programma sarà supervisionato da tutor interni ed esterni, con un percorso formativo personalizzato per ogni partecipante.

L’iniziativa garantisce un’esperienza formativa concreta, favorendo l’acquisizione di competenze utili per il mercato del lavoro nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela dei diritti degli studenti.

Raffaele Lattante

Dirigente Liceo Palmieri

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts