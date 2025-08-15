15 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Lecce, Gabriel e Kouassi: “Bel debutto, ma possiamo migliorare”

Alessandro Zanzico 15 Agosto 2025
centered image

Al termine del match vinto per 2-0 contro la Juve Stabia, anche due calciatori del Lecce hanno parlato in sala stampa, commentando il successo in Coppa Italia.

Tiago Gabriel: “È stata la mia prima partita in casa, penso di essermi adattato bene in fase difensiva anche grazie a Gaspar, che parla la mia stessa lingua. Siamo riusciti a portare il risultato a casa. Siamo ancora all’inizio, ci sono ancora tante cose da migliorare, ma siamo contenti di come abbiamo iniziato questa nuova stagione. Faccio di tutto in allenamento per convincere il mister a farmi giocare, ma la decisione spetterà a lui. Io continuerò ad impegnarmi così”.

Owen Kouassi: “È stato un buon debutto, felici di aver vinto davanti ai nostri tifosi. Con i compagni parlo tanto perché conosco molte lingue, in questi mesi voglio apprendere anche l’italiano. So di poter migliroare ancora molto, sia in fase offensiva che difensiva. Posso però dire di essere migliorato già tanto dal mio arrivo”.

About Author

Alessandro Zanzico

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Juve Stabia, Abate: “Sensazioni positive, nonostante il risultato”

15 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Lecce, Sticchi Damiani: “Buoni spunti. Kristovic? È intelligente”

15 Agosto 2025 Roberto Chito

Lecce, Di Francesco: “Ho apprezzato spirito di sacrificio e abnegazione”

15 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Lecce-Juve Stabia 2-0: Krstovic e Kaba per il primo sorriso stagionale

15 Agosto 2025 Roberto Chito

Lecce-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Krstovic vince il ballottaggio con Camarda

15 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Foggia e Taranto su Claudio Cellamare

15 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Lecce, Gabriel e Kouassi: “Bel debutto, ma possiamo migliorare”

15 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Volley C/M, Vibrotek: confermato il capitano Roberto Ruggiero

15 Agosto 2025 Redazione

Colobraro: terzo giorno di interventi per domare le fiamme

15 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Vicoli Corti compie 20 anni: dal 19 al 24 agosto lo storico festival a Massafra

15 Agosto 2025 Redazione