Lecce, Gabriel e Kouassi: “Bel debutto, ma possiamo migliorare”

Al termine del match vinto per 2-0 contro la Juve Stabia, anche due calciatori del Lecce hanno parlato in sala stampa, commentando il successo in Coppa Italia.

Tiago Gabriel: “È stata la mia prima partita in casa, penso di essermi adattato bene in fase difensiva anche grazie a Gaspar, che parla la mia stessa lingua. Siamo riusciti a portare il risultato a casa. Siamo ancora all’inizio, ci sono ancora tante cose da migliorare, ma siamo contenti di come abbiamo iniziato questa nuova stagione. Faccio di tutto in allenamento per convincere il mister a farmi giocare, ma la decisione spetterà a lui. Io continuerò ad impegnarmi così”.

Owen Kouassi: “È stato un buon debutto, felici di aver vinto davanti ai nostri tifosi. Con i compagni parlo tanto perché conosco molte lingue, in questi mesi voglio apprendere anche l’italiano. So di poter migliroare ancora molto, sia in fase offensiva che difensiva. Posso però dire di essere migliorato già tanto dal mio arrivo”.

