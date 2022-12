Lecce-Lazio: Via del Mare sold out

Via del Mare sold out in ogni ordine di posto (compreso il settore ospiti) per la sfida tra Lecce e Lazio, in programma alle 16.30 di mercoledì 4 gennaio.

In considerazione delle numerose richieste, il Lecce ha comunicato che saranno messi in vendita, fino alla capienza massima autorizzata, ulteriori posti solitamente inutilizzati (circa 1.500 a ridotta visibilità) di Tribuna Centrale Inferiore, Tribuna Est Inferiore, Curva Sud e Distinti.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16:00 di oggi, sabato 31 dicembre, sul circuito abilitato Vivaticket (online e punti vendita abilitati). I minori fino al compimento del 6° anno di età avranno libero accesso.

