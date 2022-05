Lecce, l’amministrazione viaggia verso la pedonalizzazione di via XXV luglio

L’amministrazione Salvemini viaggia spedita verso la pedonalizzazione di via XXV Luglio. L’obiettivo di questi lavori, è quello di ampliare l’area pedonale dalla centralissima piazza Sant’Oronzo fino all’ingresso Porta Reale dell’antico maniero, e quindi sul tratto di via XXV Luglio, creando un percorso per pedoni che colleghi il centro antico con quello commeciale. Una vera e propria piazza basolata, con l’immancabile pista ciclabile già prevista all’interno dell’idea.

Il progetto di pedonalizzazione del tratto stradale lungo l’arteria che costeggia il centro storico cittadino prevede una nuova pavimentazione in basolato nel tratto da via Costa fino all’incrocio con via Marconi, includendo via Biccari e via Fazzi. Un operazione possibile grazie all’entrata in funzione del parcheggio dell’ex Enel che mette a disposizione 610 posti auto a ridosso del centro. L’ultimo tassello che manca è l’aumento che chilometraggio dei mezzi di sgm, una tappa fondamentale per aumentare la frequenza dei bus in città, il 30 giugno ptorebbe essere una data importante per il futuro della mobilità in città.