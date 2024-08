Lecce, l’amministrazione a lavoro per il verde pubblico

Lecce – La nuova amministrazione comunale continua nel suo lavoro di restituzione del verde pubblico al centro storico, infatti in piazza Sant’Oronzo e nelle vie del centro storico nei giorni scorsi sono state posizionate novanta piantine negli appositi alloggiamenti già installati negli anni passati. Il lavoro continua anche per quanto concerne più in generale il decoro alla città come spiega l’assessore Severo Martini che sottolinea come siano state lasciate, dalla precedente amministrazione, strade, marciapiedi, spazi urbani nel più totale degrado, con erbacce alte e rigogliose segno di un abbandono di lunga data. Il lavoro prevede un piano organico e massiccio concordato e condiviso con la Lupiae servizi, non con lavori occasionali disseminati e dispersivi ma con un’operazione programmata che ha preso inizio dal centro storico per raggiungere la periferia. Discorso analogo, continua l’assessore Martini, riguarda i parchi, nei quali sono stati trovati molti impianti di irrigazione rotti o mal funzionanti. Di conseguenza, prati, piante e alberature si trovano in situazione di grave sofferenza. Con pazienza e costanza, conclude Severo Martini, l’attuale amministrazione conta di riportare il verde ai livelli che i cittadini chiedono e meritano.

