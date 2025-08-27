27 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Lecce, l’altra faccia della festa di Sant’Oronzo: inclusione e solidarietà

Maria Teresa Carrozzo 27 Agosto 2025
centered image

Lecce, l’altra faccia della festa di Sant’Oronzo: inclusione e solidarietà

Veronica Calamo

Pres. Associazione L’Inclusione

 

 

About Author

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Salento, “Voli di versi”, presentata in Provincia la terza edizione del premio

27 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Salento, regionali Puglia, Sebastiano e Minerva: “ Nostro candidato Decaro. Ipotesi Boccia? Si vedrà”

27 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

“Inflazione record in Puglia, famiglie e imprese abbandonate dal Governo”

27 Agosto 2025 Dante Sebastio

Regionali, Ventola frena le voci: “Resto in Europa”

27 Agosto 2025 Antonio Bucci

Nardò, boom di presenze turistiche: è tra le tre migliori città d’Italia

27 Agosto 2025 Dante Sebastio

Regionali, la segreteria Pd non scioglie il nodo. Consultazioni con alleati

26 Agosto 2025 Antonio Bucci

potrebbe interessarti anche

Assemblea Lega B: De Laurentiis: “Si ricostruirà quell’entusiasmo per riportare tutti allo stadio” 

27 Agosto 2025 Flavio Insalata

Lecce, l’altra faccia della festa di Sant’Oronzo: inclusione e solidarietà

27 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Ufficiale: Matera CdS, arriva il giovane Grumo a centrocampo

27 Agosto 2025 Roberto Chito

Lecce, Poli Bortone: “ A Sant’Oronzo ho chiesto pace per la città”

27 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo