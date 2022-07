Il Lecce è al lavoro per preparare l’ultima amichevole pre-stagionale prima del debutto in Coppa Italia. Dopo aver sfidato in ordine Postal Calcio, Rovereto, Bochum e Virtus Francavilla, i salentini saranno domani ospiti del Parma per un ultimo test non ufficiale. Questa mattina mister Baroni ha avuto la squadra al completo all’Acaya, compresi Blin e Di Mariano, che negli ultimi giorni stavano allenandosi a parte in via del tutto cautelare, a causa di qualche piccolo acciacco. La sfida del Tardini sarà utile sia per permettere ai calciatori di entrambe le formazioni di riottenere il ritmo partita, che per le due dirigenze di incontrarsi. Nelle ultime ore, infatti, il club crociato avrebbe chiesto informazioni per due calciatori del Lecce: Majer e Di Mariano. Quest’ultimo è uno dei profili più richiesti fra le fila dei salentini e sulle sue tracce ci sono anche Venezia e Palermo. Per quanto concerne il centrocampista sloveno, fino a qualche giorno fa ad un passo dalla Spal, c’è da battere la forte concorrenza della Reggina, ma il Parma sembrerebbe vedere nel classe ’92 il sostituto ideale del partente Schiattarella. I salentini hanno necessità di sfoltire la mediana, zona di campo che al momento vanta ben otto interpreti: Hjulmand, Blin, Helgason, Gonzalez, Askildsen, Bistrovic, Bjorkengren ed appunto Majer. Gli ultimi due sono in uscita ed il futuro potrebbe vederli ancora protagonisti in Serie B dopo la promozione dello scorso anno. Sulle tracce dello svedese ci sarebbe il Cosenza, ma il suo nome spicca anche sul taccuino amaranto della Reggina, che piomberebbe sul 23enne nel caso in cui dovesse sfumare Majer.