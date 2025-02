Lecce, la salvezza si gioca sui gol: urge un cambio di rotta in fase offensiva

Il Lecce si trova attualmente a 5 punti di distanza dalla zona retrocessione, un margine che, pur non essendo ampio, offre molti margini di speranza. Tuttavia, la salvezza dovrà passare principalmente dalla capacità realizzativa della squadra salentina. Infatti, la compagine allenata da mister Giampaolo, con soli 18 gol segnati finora, è la squadra meno prolifica del campionato. Questo dato evidenzia un problema cruciale: l’incapacità di capitalizzare le occasioni, un aspetto fondamentale se si vuole evitare il rischio di cadere in una situazione pericolosa nelle ultime giornate.

Per ottenere una salvezza dunque, sarà necessario un cambio di passo, in particolare nella fase offensiva. L’ultima parte del campionato si preannuncia decisiva, e la sensazione è che il Lecce dovrà lottare fino alle ultime giornate per conquistare quei punti necessari a mantenere la categoria. Solo con una maggiore incisività sotto porta, il Lecce potrà sperare di allontanarsi definitivamente dalla zona rossa della classifica

