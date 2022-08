LECCE – Due giorni di riposo, dopo la sconfitta contro il cittadella e la conseguente eliminazione in Coppa Italia, saranno forse utili per schiarirsi le idee e prepararsi anche mentalmente alla prima gara di campionato di sabato contro l’Inter. La ripresa della preparazione per il Lecce è infatti fissata per lunedì pomeriggio all’Acaya Golf Resort . Cercando di vedere gli aspetti positivi della gara contro il Cittadella, sicuramente c’è la reazione, seppur finale, dei ragazzi di mister Baroni, che hanno saputo tirare fuori grinta e carattere mostrati più volte nello scorso campionato. Altra nota positiva i tifosi, che continuano a dimostrare il proprio amore per i giallorossi, non solo è stata comunque importante la presente ieri, ma il dato definitivo della campagna abbonamenti, ha fatto segnare il record storico di sottoscrizioni, 19.750, superando il dato della stagione 2019/2020, sempre in serie A, di 18.763 abbonamenti

Che ci sia ancora lavoro da fare, mister Baroni ne è consapevole, cossi come sa che servono innesti soprattutto in difesa, nel post partita l’allenatore ha sottolineato come “Nel primo tempo la squadra abbia retto bene, poi, si è disunita, complice anche un po’ di mancanza di identità e stanchezza. Bisogna tenere presente – ha poi evidenziato – che molti giocatori sono nuovi e devono ancora adattarsi al meglio. In sintesi La squadra deve ancora trovare un’identità e su questo il tecnico è pronto a lavorare.