Lecce, Prefettura celebra la Repubblica con un concerto gratuito

Sarà una serata all’insegna della musica, dell’identità e della partecipazione quella in programma per domenica 2 giugno in Piazza Duomo, cuore pulsante della città barocca, in occasione della celebrazione dei 79 anni della Repubblica Italiana.

A partire dalle ore 20.30, il palco allestito per l’occasione ospiterà il grande concerto gratuito dal titolo “Piazza Duomo in festa per la Repubblica: 79 anni di emozioni”, organizzato dalla Prefettura di Lecce in collaborazione con il Comune, il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” e con il supporto di Confindustria Lecce, Unione Sportiva Lecce, Banca Popolare Pugliese e Artwork Cultura.

Un evento corale, aperto alla cittadinanza fino alla fine dei posti disponibili, che intende celebrare i valori fondanti della Repubblica italiana attraverso il linguaggio universale della musica, in un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Una serata di arte e senso civico

La direzione artistica dell’iniziativa è affidata al Conservatorio “Tito Schipa”, con l’esibizione della Brass Ensemble, cui si affiancheranno la storica Banda “Concerto Musicale Città di Aradeo”, l’Associazione culturale musicale “La cittadella dei ragazzi” di Nardò e due artisti molto amati dal pubblico salentino: Raffaele Casarano e Antonio Castrignanò, che porteranno sul palco il calore della tradizione musicale locale.

Tra i palazzi storici del centro, in un’atmosfera suggestiva e carica di significati, Lecce si prepara così a vivere una festa collettiva, in cui memoria e partecipazione si fondono nel segno della democrazia e della cultura.

Come partecipare

La partecipazione all’evento è gratuita, ma sarà possibile accedere ai posti a sedere in platea solo previa prenotazione, entro il 31 maggio alle ore 13.00, tramite la piattaforma Eventbrite, al seguente link:

👉 Prenota il tuo posto qui

Un’occasione da non perdere per chi desidera vivere la Festa della Repubblica in modo autentico, emozionante e condiviso.

