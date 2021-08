Lecce | La popstar Madonna visita la città barocca

Giro pomeridiano a Lecce per la popstar Madonna. Non è la prima volta per la cantante nella città barocca. In questi giorni sta soggiornando in un resort ad Ostuni. Nel primo pomeriggio di oggi è giunta dal brindisino a Lecce in treno, con un frecciarossa comune. Ad attenderla in stazione c’erano i Poliziotti che l’hanno scortata e tenuta lontana da alcuni fans che, saputo della sua venuta a Lecce, l’hanno attesa per un saluto. Una permanenza breve, un giro nel centro storico, prima di tornare ad Ostuni.