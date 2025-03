Lecce, la mafia esiste e va combattuta: monito del Prefetto agli studenti

Nel suo intervento, il Prefetto ha richiamato l’attenzione degli studenti su recenti episodi avvenuti nel Salento, sottolineando come la mafia sia una realtà ancora presente. Ha denunciato il caso di alcuni ragazzi che, per rispetto, hanno lasciato il posto a dei boss, ricordando che l’omertà e l’ossequiosità alimentano la criminalità. “La mafia non si rispetta, si combatte”, ha ribadito con fermezza, esortando i giovani a essere sentinelle di legalità.

Natalino Manno

Prefetto Provincia di Lecce

Maria Teresa Carrozzo