24 Agosto 2025

Lecce, la festa di sant’oronzo inizia con l’amaro in bocca?

Maria Teresa Carrozzo 24 Agosto 2025
I leccesi scendono in strada con entusiasmo, ma tra luminarie ridotte e bancarelle fuori tema la tradizione resta soffocata. piazza sant’Oronzo illuminata, vie attigue dimenticate. e mentre la città cerca di vestirsi a festa, il santo patrono osserva da lontano

 

 

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998.

