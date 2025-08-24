Lecce, la festa di sant’oronzo inizia con l’amaro in bocca?

I leccesi scendono in strada con entusiasmo, ma tra luminarie ridotte e bancarelle fuori tema la tradizione resta soffocata. piazza sant’Oronzo illuminata, vie attigue dimenticate. e mentre la città cerca di vestirsi a festa, il santo patrono osserva da lontano
Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.
potrebbe interessarti anche
Regionali, Mazzotta (FI): «Il centrodestra difenderà la Puglia dall’infantilismo politico della sinistra»
Alliste, 22enne arrestato con un “market della droga” tra md, cocaina, funghetti ed ecstasy
Regionali, centrosinistra: cerino al Pd. Romito sprona la destra
Bonus gas Regione Basilicata, in arrivo i conguagli: è polemica
Puglia: ipotesi Decaro in corsa da solo
D’Attis: “La linea tra legalità e illegalità è molto sottile, serve educare i giovani”