Il Lecce ospita al Via del Mare la Juventus per il secondo anticipo del dodicesimo turno di Serie A. Non mancano le sorprese nelle formazioni ufficiali. Baroni lascia in panchina Umtiti ed affida la difesa a Pongracic e Baschirotto. A sinistra Gallo vince il ballottaggio con Pezzella. In mediana spazio a Blin, mentre in attacco c’è Oudin. Fra le fila dei bianconeri spicca la presenza dal primo minuto del giovanissimo Soulè.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Oudin

Allenatore: Baroni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Rabiot; Soulé, Milik, Kostic

Allenatore: Allegri