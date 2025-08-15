15 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Foto di Anza e Marco Lezzi

Lecce-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Krstovic vince il ballottaggio con Camarda

Alessandro Zanzico 15 Agosto 2025
centered image

Debutto stagionale per il Lecce di Eusebio Di Francesco, che torna al Via del Mare per il primo turno di Coppa Italia Frecciarossa contro la Juve Stabia dell’ex Burnete.

Queste le scelte del tecnico abruzzese per la prima uscita giallorossa nella stagione 25/26.

Lecce: Falcone ©, Gaspar, Krstović, Helgason, Banda, Kouassi, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti, Pierret. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Morente, Rafia, Berisha, N’Dri, Veiga, Ramadani, Camarda, Sottil, Gorter, Kaba, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco 

Juve Stabia: Confente, Ruggero, Battistella, Bellich, Piscopo, Stabile, Carissoni, Candellone ©, Leone, Mannini, Mosti. A disposizione: Signorini, Boer, Burnete, Buglio, Pierobon, Varnier, Baldi, De Pieri, D’Amore, Maistro, Cacciamani, Louati. Allenatore: Ignazio Abate

Arbitro: Giuseppe Mucera sez. di Palermo
Assistenti: Paolo Laudato sez. di Taranto – Francesco Cortese sez. di Palermo
IV Ufficiale: Marco Di Bello sez. di Brindisi
VAR: Francesco Meraviglia sez. di Pistoia
AVAR: Marco Monaldi sez. di Macerata

