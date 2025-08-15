Lecce-Juve Stabia 2-0: Krstovic e Kaba per il primo sorriso stagionale

Chissà quante volte Eusebio Di Francesco farà vedere questa partita ai suoi durante il campionato. Perché il Lecce soffre tanto, resiste e alla fine porta a casa la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia. Il 2-0 su un’ottima Juve Stabia che lascia il Via del Mare a testa più che alta, ha dato sicuramente un messaggio importante al tecnico giallorosso. Perché il Lecce, in dieci a fine primo tempo dopo il rosso a Banda, nella ripresa soffre ma non molla e difende la rete di vantaggio, prima di trovare il raddoppio nel finale e inaugurare la stagione 2025-26 con un prezioso successo.

Match che vede uno squillo da una parte e dall’altra, prima della prima vera occasione. Al 17’ è Krstovic che approfitta di un assist di Banda e incorna di poco a lato. Al 26’ i salentini la sbloccano. Merito del Var che richiama l’arbitro Mucera al monitor: valutato falloso il tocco di mano di Battistella sul cross di Pierotti. Dal dischetto, Krstovic fa esplodere il Via del Mare. Qui, però, la Juve Stabia risponde subito con Carissoni che viene fermato in corner. Lecce che ci riprova con il solito Krstovic al 38’ ma la sfera è a lato. Al 44’ i campani sfiorano il pareggio. Bel pallone di Piscopo per Candellone che trova una bella conclusione: Falcone salva i suoi. Prima di tornare negli spogliatoi, il Lecce rimane in dieci. Negli ultimi secondi di recupero, l’arbitro Mucera valuta troppo pericoloso il fallo di Banda su Mosti: rosso diretto per l’attaccante tra le proteste del Via del Mare.

Nel secondo tempo, Di Francesco non cambia nulla ma la Juve Stabia piazza il proprio pullman nell’area giallorossa. Al 4’ è Piscopo che tutto solo in area, anziché calciare in porta preferisce servire Candellone di tacco. Il Lecce resiste e al 19’ rischia anche di raddoppiare. Però, fa tutto la Juve Stabia con Bellich che nel deviare il cross di Morente rischia di beffare Confente: palla di un nulla in corner. Salentini che poco dopo, vengono tenuti in gioco dalle parate di Falcone. Tra il 22’ e il 25’ il portiere giallorosso si esalta sulle conclusioni di Candellone prima e Piscopo poi. Qualcosa, però, cambia dopo il cooling-break. Esordio per Camarda al posto di uno stremato Krstovic ma il Lecce non soffre più come prima. Anzi, i giallorossi resistono e nel finale la chiudono. Prima Camarda sfiora il primo gol in giallorosso. Poi, al 49’ è praticamente decisivo nel consegnare sui piedi di Kaba un pallone praticamente da spingere in rete: 2-0 e qualificazione ai sedicesimi di finale.

Il tabellino

Lecce-Juve Stabia 2-0

Marcatori: al 26′ pt Krstovic (L) su rigore, al 49′ st Kaba (L).

Lecce (4-3-3): Falcone, Kouassi (dal 10′ st Veiga), Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Coulibaly, Pierret (dal 10′ st Ramadani), Helgason (dal 10′ st Morente), Pierotti (dal 36′ st Kaba), Krstovic (dal 27′ st Camarda), Banda. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Rafia, Berisha, N’Dri, Sottil, Gorter, Maleh. Allenatore: Di Francesco.

Juve Stabia (4-2-3-1): Confente, Carissoni, Ruggero, Bellich, Mannini (dal 15′ st Burnete), Stabile (dal 33′ st De Pieri), Leone, Battistella (dal 1’st Pierobon), Piscopo, Mosti (dal 15′ st Cacciamani), Candellone (dal 41′ st Maistro). A disposizione: Signorini, Boer, Buglio, Varnier, Baldi, D’Amore, Louati. Allenatore: Abate.

Arbitro: Giuseppe Nucera di Palermo.

Assistenti: Paolo Laudato di Taranto e Francesco Cortese di Palermo.

Quarto Ufficiale: Marco Di Bello di Brindisi.

Var e A-Var: Francesco Meraviglia di Pistoia e Marco Monaldi di Macerata.

Note: Serata tranquilla su Lecce. Terreno di gioco in buonissime condizioni. Espulso: al 48′ pt Banda (L) per rosso diretto. Angoli: 10-4 per la Juve Stabia. Recupero: 5′ pt e 6′ st. Spettatori: 10.667 totali per un incasso di 122.736 euro.

Cronaca secondo tempo

51′ – Finisce qui! Prima Krstovic, poi Kaba: Il Lecce vola ai sedicesimi di Coppa Italia.

49′ – Gol del Lecce! I giallorossi la chiudono qui! Fa tutto Camarda che prende posizione, entra in area e mette sui piedi di Kaba un pallone che può solo spingere in rete per il 2-0 e la qualificazione dei giallorossi ai sedicesimi.

48′ – Camarda! Ottimo pallone per lui ma conclusione di sinistro troppo morbida: Confente si oppone.

45′ – Saranno 5 i minuti di recupero.

43′ – Juve Stabia che cerca il tutto per tutto in questa fase. Lecce che appare molto più ordinato.

41′ – Sostituzione Juve Stabia: esce Candellone, entra Maistro.

39′ – Si gioca davvero poco in questa fase, tempo che comincia ad essere il miglior alleato del Lecce.

36′ – Circa dieci minuti, più eventuale recupero per il Lecce chiamato a gestire l’uomo in meno in questa ripresa.

36′ – Sostituzione Lecce: esce Pierotti, entra Kaba.

33′ – Sostituzione Juve Stabia: esce Stabile, entra De Pieri.

31′ – Lecce che prova a far girare palla in questa fase, cercando di alleggerire il forcing della Juve Stabia.

27′ – Sostituzione Lecce: esce Krstovic, entra Camarda.

26′ – Cooling-break adesso! Sarà utile per Di Francesco per far riordinare le idee ai suoi, in grande sofferenza in questo secondo tempo.

25′ – Ancora Falcone! Altra grande respinta del portiere giallorosso! Questa volta è Piscopo a provare un bel piazzato: Falcone si esalta e devia in corner.

24′ – Gran conclusione di Cacciamani: ancora no di Falcone che si oppone.

23′ – Incornata di Burnete! Tutto facile per Falcone che blocca senza problemi.

22′ – Ancora Falcone! Miracolo del portiere giallorosso che dice di no a Candellone che trova un’altra incornata sugli sviluppi del sesto corner dei campani.

19′ – Bellich per poco non beffa Confente! Il Lecce riparte con Morente che mette al centro un ottimo pallone: il difensore nel deviare la sfera rischia di beffare il proprio portiere. Palla che esce di poco e corner per il Lecce.

16′ – Lecce che in qualche modo prova a distendersi nella metà campo avversaria. Poche idee da parte dei giallorossi che in questa fase pensano principalmente a difendere.

15′ – Doppio cambio nella Juve Stabia: escono Mannini e Mosti, dentro Burnete e Cacciamani.

12′ – Questa volta è Gaspar a mettere la testa tra Falcone e Candellone: altro corner per la Juve Stabia.

10′ – Triplo cambio nel Lecce: escono Kouassi, Pierret e Helgason, dentro Veiga, Ramadani e Morente.

8′ – Miracolo di Falcone ma Piscopo era in fuorigioco! Lecce che sta davvero correndo troppi rischi in questa fase.

6′ – Juve Stabia che tiene il pallino del gioco, praticamente sempre nella metà campo avversaria in questo inizio di ripresa. Lecce un po’ troppo basso e in sofferenza.

5′ – Ci prova Mosti dal limite: palla che non crea problemi a Falcone che guarda la sfera sfilare fuori.

4′ – Grande chance per la Juve Stabia! Ottimo pallone per Piscopo in piena area che incredibilmente non calcia ma prova a servire Candellone con il tacco. Il Lecce riesce a salvarsi.

1′ – Nessun cambio, invece, in casa Lecce. Giallorossi che sembrano giocare con un 4-3-2 atipico con Pierotti a supporto di Krstovic, anche se il numero 50 avrà compiti molto più difensivi.

0′ – Si riparte! Comincia il secondo tempo di Lecce-Juve Stabia. C’è anche un cambio: esce Battistella, entra Pierobon nella Juve Stabia.

Cronaca primo tempo

50′ – Finisce qui il primo tempo! E’ 1-0 per il Lecce sulla Juve Stabia, grazie alla rete di Krstovic su rigore.

48′ – Espulso Banda! Rosso diretto per il numero 19 dei giallorossi per un fallo su Mosti. Lecce che sarà chiamato a giocare tutto il secondo tempo in dieci contro undici.

47′ – Leone! In buonissima posizione non riesce a centrare la porta: conclusione davvero brutta.

45′ – Intanto ci saranno 4 minuti di recupero.

45′ – Preme ancora la Juve Stabia! Giallorossi che si rifugiano in corner.

44′ – Juve Stabia vicina al pareggio! Gran bel pallone di Piscopo per Candellone che ci prova con una bella conclusione: ottima respinta di Falcone che salva i suoi.

43′ – Conclusione da dimenticare, questa volta, per Krstovic: palla che termina altissima.

38′ – Ancora Krstovic! Lo pesca Banda in piena area: l’attaccante manda di poco a lato.

35′ – Lecce che adesso prova a riaffacciarsi nell’area avversaria: guadagnato il terzo corner del match.

33′ – Mannini! Ci prova lui dagli sviluppi del secondo corner: palla che termina di poco alta.

31′ – Risposta della Juve Stabia! Buon pallone di Candellone che mette al centro: arriva a rimorchio Carissoni che ci prova ma il Lecce si rifugia in corner.

30′ – Siamo alla mezzora. Lecce che ha sbloccato il match, dopo aver premuto sull’acceleratore negli ultimi minuti.

29′ – Si riparte! Juve Stabia che batte da centrocampo dopo essere andata in svantaggio.

27′ – Cooling-break in corso: giocatori che si rifocillano e ascoltano le direttive dei propri tecnici.

26′ – Lecce in vantaggio! Krstovic sblocca il match! Non sbaglia dagli undici metri il numero 9: conclusione angolata che non lascia scampo a Confente che comunque era lì.

25′ – Rigore per il Lecce! Giudicato irregolare il tocco di mano di Battistella sul cross di Pierotti.

24′ – Mucera va al monitor a rivedere l’azione richiamato da Meraviglia e Monaldi.

23′ – Check in corso del var! Si valuta un possibile rigore in favore del Lecce. Al momento è corner.

22′ – Ancora Kristovic! Rilancio di Falcone, un rimpallo favorisce il numero 9 che si invola in area: palla di poco a lato ma viene chiuso anche da due difensori.

17′ – Krstovic! Primo squillo del Lecce. Tutto nasce da un altro cross di Banda dalla sinistra: il numero 9 prova l’incornata, sfera di poco a lato.

15′ – Qualche piccolo squillo ma nessuna emozione finora: è sempre 0-0 dopo i primi 15 minuti al Via del Mare.

13′ – Risponde la Juve Stabia! Bella combinazione dei campani con Leone che ci prova da fuori: palla alta sopra la traversa.

12′ – Ci prova Kouassi! Dal corner di Helgason è il numero 21 a provarci di testa: palla di poco alta sopra la traversa.

11′ – Primo calcio d’angolo per il Lecce: il tutto nasce da una palla messa al centro da Banda, respinta in corner.

8′ – Ottima intuizione di Gallo per Banda che scappa via: entra in area ma perde troppo tempo, Leone riesce a metterci una pezza.

5′ – Sgroppata di Gallo sulla sinistra: palla al centro a cercare un compagno. Confente blocca senza problemi.

2′ – Fase di studio in questi primi minuti. Il Lecce cerca di impostare la manovra ma la Juve Stabia fa girare molto bene la palla.

0′ – Partiti! E’ cominciata Lecce-Juve Stabia al Via del Mare.

Le formazioni ufficiali

Di Francesco, nel giorno del suo secondo esordio al Via del Mare conferma il 4-3-3 scegliendo Krstovic al centro dell’attacco che vince il ballottaggio con Camarda. In mezzo al campo, al posto di Berisha c’è Helgason. Per il resto, undici confermato.

In casa Juve Stabia, invece, il neo-tecnico Abate si affida al 4-2-3-1 con Candellone terminale offensivo, mentre parte dalla panchina l’ex Burnete.

Così in campo

Lecce (4-3-3): Falcone, Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Coulibaly, Pierret, Helgason, Pierotti, Krstovic, Banda. Allenatore: Di Francesco.

Juve Stabia (4-2-3-1): Confente, Carissoni, Ruggero, Bellich, Mannini, Stabile, Leone, Battistella, Piscopo, Mosti, Candellone. Allenatore: Abate.

Gentili lettori di antennasud.com, buona sera dallo stadio Via del Mare di Lecce e benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Juve Stabia, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia che vi racconteremo minuto per minuto, attraverso la nostra diretta testuale.

