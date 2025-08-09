9 Agosto 2025

Lecce, Joan Gonzalez lascia per sempre il calcio giocato

Anthony Carrano 9 Agosto 2025
Joan Gonzalez, centrocampista di 23 anni del Lecce, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato a causa di una patologia cardiaca diagnosticata recentemente. La notizia è stata comunicata tramite un video su Instagram, dove Gonzalez ha letto una lettera emotiva in cui ringrazia il club, gli allenatori, i compagni di squadra e i tifosi per il sostegno ricevuto durante la sua carriera. Di seguito il saluto del U.S. Lecce a Gonzales:

“Grazie Joan per aver sempre onorato la nostra maglia, grazie per il tuo straordinario percorso con Primavera e Prima Squadra. Abbiamo vinto tanto insieme, ci siamo divertiti, abbiamo condiviso tutto, anche quest’ultimo periodo difficile. Sei stato capace di trasformare un sogno infranto in una nuova opportunità di crescita, impegnandoti brillantemente nei tuoi studi, grazie alla tua intelligenza, sensibilità e cultura. Perdiamo un grande calciatore, ma continueremo a voler bene ad un uomo vero che ama il Lecce ed il Salento. Buona vita Joan”.

Anthony Carrano

