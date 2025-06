Lecce, Joan Gonzalez costretto al ritiro: “Gli abbiamo salvato la vita”

Joan Gonzalez sarà costretto a ritirarsi. Un anno fa, nel corso delle rituali visite mediche precampionato, lo staff medico del Lecce aveva riscontrato nel giovane centrocampista del Lecce una patologia cardiaca, cui cause sono state materia di accertamento per circa undici mesi. Nel corso della conferenza stampa di fine stagione, il presidente Saverio Sticchi Damiani ha fornito un aggiornamento, purtroppo non felice, sulle condizioni del classe 2002: “Dopo un anno lo abbiamo richiamato per una visita e la situazione non è cambiata, quindi con grande dispiacere devo dirvi che Gonzalez non avrà l’idoneità sportiva per continuare a giocare. Voglio però fare un plauso al nostro staff medico ed al nostro cardiologo, il dottore Tondo, che hanno individuato una patologia di difficile verificabilità. Un caso di studio scoperto con grandissimo anticipo che ha salvato la vita del ragazzo, anche se ce lo ha tolto come giocatore perché non potrà più continuare a svolgere attività sportiva, ma sono in costante contatto con lui ed è sta svolgendo studi economici in Spagna. Diventerà un ottimo manager nel mondo della gestione aziendale”.

Termina dunque ad appena 23 anni la carriera del giovane talento spagnolo, scuola Barcellona. Tra il 2021 ed il 2024 ha vestito la casacca del Lecce per un totale di 98 partite: 32 tra le fila della formazione Primavera e 66 in prima squadra, tra Serie A e Coppa Italia. Due i gol messi a segno nel massimo campionato nazionale: quello contro il Monza al Via del Mare l’11 settembre 2022 e quello realizzato a Verona contro l’Hellas il 27 novembre 2023.

