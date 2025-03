Lecce, Jean: “Ci portiamo via le cose positive ma siamo delusi”

“Tutta la squadra è triste e delusa. Adesso dobbiamo rialzare la testa e lavorare per la prossima partita”. Non usa mezzi termini Gabi Jean, difensore del Lecce, che nella sala stampa del Via del Mare analizza il ko dei giallorossi contro il Milan.

L’analisi dopo la sconfitta-beffa di questa sera

“Il Milan è una grande squadra e dovevamo stare attenti in ogni occasione. Contro le grandi squadre, quest’anno abbiamo fatto fatica. Avremmo voluto far meglio oggi e portare a casa un risultato positivo. Purtroppo, non è andata per il verso giusto. Vorremmo raccogliere un po’ di più”.

L’analisi sulle tre reti subite dai giallorossi

“Non bisogna assolutamente dare colpe individuali. Quando prendiamo gol, la colpa è di tutti. Dopo il 2-1 del Milan, ci siamo abbassati troppo e abbiamo preso la seconda rete”.

L’analisi sullo spirito della squadra

“Siamo riusciti a segnare. Inoltre, abbiamo fatto una buonissima ora di gioco. Siamo partiti anche meglio di loro nel secondo tempo. Dobbiamo portarci via le cose positive e guardare avanti in vista del match contro il Genoa. Non è possibile subire i gol presi oggi. Purtroppo non siamo stati all’altezza nel portare in porto questa partita”.

L’analisi sulla stagione a livello personale

“Questo è un campionato che ho scoperto. Sono arrivato più tardi rispetto a tutti gli altri. Sono cresciuto con l’arrivo di Giampaolo. Devo sicuramente migliorare nelle marcature individuali, solo così si può crescere”.

