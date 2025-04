Zazzaroni ad Antenna Sud: “Il Lecce ha tutto per la salvezza”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto nel corso di Ora Lecce su Antenna Sud ha detto la sua sulla bagarre salvezza in Serie A: “Il progetto del Lecce merita la A. Corvino e il popolo Lecce non accetterebbero mai la B dopo tutti gli sforzi. E’ necessario mantenere la categoria, è importante che la Puglia sia rappresentata in Serie A e le condizioni ci sono. Non è un momento particolarmente brillante, ma mi auguro il Lecce riesca per tanti ragioni a conquistare l’obiettivo, anche in virtù dell’amicizia che mi lega a Corvino e Giampaolo. Sulle altre: l’Empoli non mi sta convincendo, il Venezia segna poco anche se gioca un buonissimo calcio, ma la difficoltà nel segnare è evidentissima. Il Monza è ormai in B, mentre il Parma rischia perché la prossima gioca contro l’Inter: se il Lecce dovesse fare risultato domenica, ci sono le condizioni per mettere un po’ di tranquillità in più per un finale da affrontare con maggiore convinzione”.

Su Giampaolo: “Non credo debba reinventarsi, sul piano tattico è uno dei più preparati d’Italia. In passato ha fatto scelte sbagliate, quella di Lecce non lo è. Ha tutto per farcela. Può esserci un po’ di diffidenza nei suoi confronti, è mancato un po’ dal calcio, ma ricordo anche che fu scelto dal Milan e da gente che capisce. E se poi lo ha scelto Corvino, c’è un motivo. Ho molta fiducia in Giampaolo, è uno dei più bravi a livello difensivo. E’ cresciuto, è in una situazione complicata ma risolvibile: spero ce la faccia, ne sono sicuro”.

Sullo scontro diretto di domenica: “Non è determinante, ma molto molto importante”.

