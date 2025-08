Lecce, “Ancora cibi cucinati altrove per il Vito Fazzi”: Mazzotta annuncia ispezione

A distanza di quattro anni dal primo intervento sul caso, il presidente del gruppo consiliare di Forza Italia in Regione Puglia, Paride Mazzotta, torna a puntare i riflettori sul servizio mensa dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Lo fa annunciando un’ispezione ufficiale presso la struttura, con una delegazione del partito, per verificare di persona le condizioni in cui vengono somministrati i pasti ai pazienti ricoverati.

“Dopo anni di promesse, la situazione è ancora inaccettabile – denuncia Mazzotta –: la cucina del Fazzi non è mai entrata in funzione e i pasti continuano ad arrivare da strutture situate a decine di chilometri di distanza. Gli utenti protestano e hanno perfettamente ragione: i cibi arrivano freddi, spesso quasi immangiabili”.

L’esponente forzista ricorda che già quattro anni fa era previsto un bando per l’affidamento del servizio mensa, subordinato alla ristrutturazione dei locali cucina. I lavori previsti avrebbero dovuto durare sei mesi, ma ad oggi nulla è cambiato. “In Consiglio regionale – aggiunge – c’è ancora una mia mozione sulla riattivazione delle cucine, che non è mai stata calendarizzata”.

Mazzotta annuncia dunque un sopralluogo nelle prossime giornate per “fare piena luce sulle responsabilità e sulle ragioni di un ritardo che incide pesantemente sulla qualità dell’assistenza ai pazienti, già in condizioni di fragilità”.

Una presa di posizione che riapre il dibattito sulla qualità dei servizi di supporto all’interno delle strutture sanitarie pubbliche, in una fase in cui – sottolinea lo stesso Mazzotta – “non si può più tollerare che l’efficienza venga sacrificata a danno della dignità dei malati”.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts