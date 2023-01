LECCE – Due pedoni sono stati investiti questa sera lungo la strada provinciale che collega Alessano a Corsano, nel Leccese. Si tratta di due cittadini extracomunitari che percorrevano la strada trasportando a mano le loro biciclette. L’auto che li ha investiti ha proseguito senza fermarsi. Sul luogo dell’incidente è rimasto lo specchietto laterale del veicolo (si tratterebbe di una Lancia Musa) su cui i carabinieri hanno già avviato le indagini. I due feriti sono stati soccorsi da un’auto in transito e trasportati in ambulanza in ospedale. Non sono in pericolo di vita. (ANSA).

