Giovanni Custodero resta nei cuori di tutti soprattutto degli sportivi. Domani in occasione della sfida Lecce - Inter giallorossi e nerazzurri scenderanno in campo per il riscaldamento indossando la maglia con il "sorriso del guerriero" in ricordo dello sfortunato portiere fasanese. scomparso lo scorso 12 gennaio dopo aver lottato contro un male incurabile.