Lecce, iniziano campagna abbonamenti e ritiro pre-stagionale

Apre ufficialmente la campagna abbonamenti 25/26 del Lecce: dai 305 euro delle curve e dei distinti, ai 2500 della tribuna vip, passando per i 540 euro della tribuna centrale inferiore, gli 830 della centrale superiore ed i 1650 del settore poltronissime. Previsti come di consueto prezzi agevolati per i vecchi abbonati, cui tariffa minima sarà di 260 euro e non mancheranno le riduzioni per under 18, over 70 e donne. Tariffe speciali previste anche per le aziende, che potranno giovare del 10% di sconto su un minimo di 25 abbonamenti. Dalle ore 10.00 di lunedì 21 luglio a venerdì 8 agosto spazio alla prelazione per i vecchi abbonati, che avranno come di consueto la priorità. Dopo un fine settimana di pausa tecnica, ci sarà la vendita libera dall’11 al 27 di agosto. In omaggio per ogni abbonato, una maglia celebrativa, inerente al quarto storico campionato di Serie A consecutivo del Lecce.

La squadra è intanto partita per il ritiro pre-campionato di Bressanone. Nella lista dei 31 convocati di mister Di Francesco, spiccano le assenze di Oudin e Guilbert. I due francesi sono ai margini del progetto tecnico giallorosso, ed il Lecce gradirebbe privarsene già in questa finestra di mercato, al netto di un contratto in scadenza nel 2026. Il terzino, nel dettaglio, vorrebbe restare, e sui social non lo ha nascosto: “Qualunque cosa accada sono felice ed orgoglioso di indossare questi colori, e continuerò a lottare fin quando ne avrò l’opportunità”. Queste le parole scritte su X in risposta ad un tifoso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author