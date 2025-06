Lecce, donna in preda a infarto salvata da agenti della Polizia

LECCE – Un intervento tempestivo e coordinato, quello messo in atto nel pomeriggio di ieri dagli agenti della Polizia di Stato della sala operativa della Questura di Lecce, ha evitato che una donna colta da infarto perdesse la vita lontano da ogni assistenza medica. Erano circa le 16 quando l’operatore del posto fisso della Polizia in servizio presso l’ospedale “Vito Fazzi” ha contattato d’urgenza la centrale: una 65enne di origini straniere, recatasi al pronto soccorso per un malore, era andata via all’improvviso prima ancora di conoscere i risultati degli esami cardiaci.

Il medico, nel tentativo di comunicarle l’esito degli accertamenti – che purtroppo confermavano un infarto in corso – si è accorto della sua assenza. Immediatamente è scattato l’allarme. Gli agenti della Questura hanno attivato ogni risorsa per rintracciarla: dapprima sono risaliti all’ultimo indirizzo noto, ma i vicini hanno confermato che da tempo la donna non viveva più lì.

È stato solo grazie a un portale in dotazione alle forze dell’ordine che è stato possibile recuperare il numero di cellulare della signora. Alla chiamata ha risposto con voce flebile e sofferente: si era rifugiata a casa del padre, sempre a Lecce, e si era messa a letto, ignara del pericolo che stava correndo.

A quel punto, dalla sala operativa è partita una volante verso il luogo indicato, mentre contemporaneamente veniva allertato il 118. I sanitari, giunti in pochi minuti, sono riusciti a stabilizzare la paziente e a trasferirla d’urgenza in cardiologia, dove è stata ricoverata in terapia intensiva in attesa di un intervento.

Un episodio che dimostra quanto, anche in casi apparentemente fuori dall’ordinario, la prontezza e la sinergia tra operatori sanitari e forze dell’ordine possano fare la differenza tra la vita e la morte.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts