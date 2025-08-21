21 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Lecce, individuato il nuovo difensore: in arrivo Jamil Siebert dalla Serie B tedesca

Alessandro Zanzico 21 Agosto 2025
centered image

Il nuovo difensore del Lecce arriva dalla Serie B tedesca: Jamil Siebert sarà presto un nuovo calciatore giallorosso. Accordo già raggiunto tra le parti e visite mediche fissate per questo pomeriggio: il roccioso centrale classe 2002 arriva dal Dusseldorf, club che lo ha forgiato fin dall’under 17, con nel mezzo la parentesi in forza al Viktoria Colonia. Il 23enne nato proprio a Dusseldorf era anche nel mirino del Pisa.

About Author

Alessandro Zanzico

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Speciale Calciomercato – Puntata di mercoledì 20 agosto

21 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Ufficiale, Foggia: tesserato Buttaro in difesa

21 Agosto 2025 Leonardo Custodero

Serie B: Venezia-Bari, trasferta vietata ai residenti a Bari e provincia

21 Agosto 2025 Flavio Insalata

Basket A2/M, Valtur Brindisi: stop di sette giorni per Ethan Esposito

21 Agosto 2025 Redazione

Heraclea, fatta per l’arrivo del giovane centrocampista Claudio Pio Conte

21 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Taranto, ecco Talla Souaré: oggi la firma

21 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

potrebbe interessarti anche

Speciale Calciomercato – Puntata di mercoledì 20 agosto

21 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Ufficiale, Foggia: tesserato Buttaro in difesa

21 Agosto 2025 Leonardo Custodero

Putignano, la grande classica torna con il Carl Orff Music Festival

21 Agosto 2025 Antonella Fazio

Ex Ilva, Urso: “Tre player internazionali ancora in corsa per acquisto”

21 Agosto 2025 Dante Sebastio