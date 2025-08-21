Lecce, individuato il nuovo difensore: in arrivo Jamil Siebert dalla Serie B tedesca

Il nuovo difensore del Lecce arriva dalla Serie B tedesca: Jamil Siebert sarà presto un nuovo calciatore giallorosso. Accordo già raggiunto tra le parti e visite mediche fissate per questo pomeriggio: il roccioso centrale classe 2002 arriva dal Dusseldorf, club che lo ha forgiato fin dall’under 17, con nel mezzo la parentesi in forza al Viktoria Colonia. Il 23enne nato proprio a Dusseldorf era anche nel mirino del Pisa.
potrebbe interessarti anche
Speciale Calciomercato – Puntata di mercoledì 20 agosto
Ufficiale, Foggia: tesserato Buttaro in difesa
Serie B: Venezia-Bari, trasferta vietata ai residenti a Bari e provincia
Basket A2/M, Valtur Brindisi: stop di sette giorni per Ethan Esposito
Heraclea, fatta per l’arrivo del giovane centrocampista Claudio Pio Conte
Taranto, ecco Talla Souaré: oggi la firma