Solo tanto spavento per fortuna non ci sono feriti gravi nello scontro che ha coinvolto sette veicoli.

Attorno alle ore 11, sulla centralissima via Cavallotti, in pieno centro a Lecce, in concomitanza con via Trichese, un auto ha scatenato una vera e propria carabola. Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, una Mercedes, che sopraggiungeva ad alta velocità, ha tamponato una prima vettura che poi ha sviluppato una serie di conseguenti incidendi. Tanta paura per i presenti, non solo a bordo delle vetture coinvolte.