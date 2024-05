Lecce, incontro su fabbisogno energetico e ambiente

Lecce – Si è tenuto presso l’Hotel President di Lecce, l’incontro voluto e organizzato dal Rotary Club del capoluogo salentino sul Fabbisogno Energetico e il rispetto dell’Ambiente, due forze che l’uomo deve necessariamente bilanciare. L’evento organizzato dall’ingegner Francesco Micali e moderato dal presidente del Rotary Club Lecce Giuseppe Tamborrino ha visto intervenire relatori di primo piano non solo a livello nazionale ma anche internazionale, come, tra gli altri, Stefano Laporta, presidente dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il professore Arturo de Risi Presidente del Distretto Tecnologico Nazionale dell’Energia e Amos Kwame Baah specialista ambientale per l’ONU. Durante la serata si è parlato del gravoso problema del surriscaldamento globale, tema affrontata già durante la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Parigi del 2015 nel quale si era puntato ad un aumento massimo di 1,5 gradi e ripreso nell’ultima conferenza di Dubai del 2023. I relatori hanno parlato in particolare di 3 dei 17 obiettivi fissati per la sostenibilità energetica: Energia pulita e sostenibile, Città sostenibili e l’arresto dei cambiamenti climatici.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author