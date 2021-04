Lecce | Incidente con la moto, muore a soli 20 anni

Aveva solo 20 anni Pierfrancesco Degiuli, di Lecce, una vita ancora tutta da vivere, ma nell’ultimo giorno di aprile ha trovato la morte lungo la litoranea per San Cataldo, nei pressi della pineta, in agro di Vernole. Il giovane stava viaggiando in sella alla sua moto Honda quando, per cause ancora tutte da accertare, ha perso il controllo del mezzo in fase di sorpasso, cadendo a terra. Un impatto fatale che non ha lasciato scampo al 20enne. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma il cuore del giovane ha smesso di battere durante la corsa in ospedale. La zona è stata raggiunta dagli agenti della polizia locale e dai carabinieri.

La redazione di Antenna Sud si stringe al dolore che ha colpito la famiglia di Pierfrancesco Degiuli, figlio di Rosaria Galasso, collega giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno”.